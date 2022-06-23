В FT поставили под сомнение ежегодное плановое обслуживание «Северного потока»

В газете Financial Times засомневались в обоснованности ежегодного планового ремонта «Северного потока», поставив в заголовке слово «обслуживание» в кавычки.

«Правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием своего основного экспортного газопровода, чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну», — отметили в публикации.

В статье добавили, что ситуация с поставками газа достаточно напряженная и без прекращения поставок по «Северному потоку».

Эксперты издания сошлись во мнении, что в прошлые годы «Газпром» во время ремонта трубопровода восполнял дефицит топлива в Германии поставками через Украину. Теперь же появился риск того, что этого больше не будет. Речь идет о том, что поставки газа сократились на 60%, однако компенсации в поставках через другие трубопроводы не было.

Участники рынка также указали, что действия «Газпрома» являются «недружественным шагом».

Ранее в четверг газета The Financial Times писала, что правительство ФРГ опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может прекратить отправлять в страну свой газ.