Байден может задействовать военные полномочия, чтобы нарастить нефтепереработку

Президент США Джо Байден может задействовать закон о продукции военного назначения, чтобы увеличить объемы нефтепереработки в стране, считает глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм. Об этом она сообщила на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

«Это инструмент. Без сомнений, это инструмент», — заявила министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности и фактически устанавливать контроль над секторами гражданской экономики.

Ранее Байден заявил, что США в следующем году произведут рекордный объем нефти. До этого он также сооющил, что Соединенные Штаты и Европа знали о потенциальном влиянии санкций против России на энергетический рынок. По его словам, Вашингтон мог «закрыть глаза» на проводимую Россией спецоперацию на Украине и тем самым избежать рекордного скачка цен на топливо. Но по мнению Байдена, такая ситуация была бы неправильной.