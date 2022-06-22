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VK запустила оплату покупок по QR-коду во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Моем мире»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская компания VK запустила функцию оплаты покупок и сервисов по QR-коду в своих сервисах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы корпорации.

«Пользователи VK смогут оплачивать покупки и сервисы по QR-коду», — сказали в пресс-службе.

Оплата по QR-коду стала возможной, благодаря партнерству сервиса VK Pay и Национальной системы платежных карт. Соглашение заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Таким способом оплачивать покупки смогут пользователи социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Также функция доступна на сервисах «Мой мир» и «Игры Mail.ru».

Для оплаты по QR-коду в VK Pay необходимо выбрать СБП (систему быстрых платежей). Система сформирует QR-код. На смартфоне нужно нажать кнопку перехода к оплате. Если оплата происходит через ноутбук, на экране устройства появится QR-код и его нужно отсканировать камерой смартфона.

Накануне в пресс-службе VK сообщили, что аудиосервис «VK Музыка» выпустил трибьют-альбом к 60-летию музыканта Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы 60 лет.

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