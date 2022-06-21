Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Белоруссии обвинили польских силовиков в преступлениях против 135 иракцев... 20:39
В США испугались новой стратегии России в Центральной Америке 20:35
В Саратовской области проводят проверку по факту возможного избиения мужчины... 20:34
В Подмосковье 13 человек доставили в полицию после драки со стрельбой 20:24
В Перми водитель грузовика сбил 11-летнего школьника на стройке 20:23
Названа возможная причина крушения Су-25 в Ростовской области 20:22
Непомнящий одержал вторую победу на Турнире претендентов и вышел на чистое... 20:15
Генконсул Гущин: Россия передала Норвегии ноту с просьбой пропустить грузы... 20:07
В Оренбургской области восьмилетний ребенок ранил из пистолета младшего брата 20:04
В «Фенербахче» опровергли информацию о скором трансфере Дзюбы 20:02
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Вице-канцлер ФРГ Хабек: экономическая ситуация в Германии может стать хуже, чем в пандемию

close
100%
Global Look Press

Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в Германии в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хабека, готовится «амбициозный план», который предполагает возвращение угольных тепловых электростанций в случае энергетического кризиса.

Он отметил, что не существует никаких гарантий, что подобный план состоится, если это произойдет, то газовые хранилища зимой будут полны.

«Это дает нам некоторую надежду, что мы выдержим... Но этого еще не достигнуто, и газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, и газовый кран будет перекрыт, мы говорим о тяжелом экономическом кризисе, который затронет Германию», — рассказал Хабек.

Он отметил, что речь идет «об экономической и политической ситуации хуже, чем в пандемию COVID-19».

Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что существуют риски недостатка энергии в Евросоюзе зимой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть