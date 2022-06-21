Вице-канцлер ФРГ Хабек: экономическая ситуация в Германии может стать хуже, чем в пандемию

Министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек не исключил, что экономическая ситуация в Германии в связи с изменениями в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Хабека, готовится «амбициозный план», который предполагает возвращение угольных тепловых электростанций в случае энергетического кризиса.

Он отметил, что не существует никаких гарантий, что подобный план состоится, если это произойдет, то газовые хранилища зимой будут полны.

«Это дает нам некоторую надежду, что мы выдержим... Но этого еще не достигнуто, и газохранилища наполнены почти на 60%. Если мы придем к зиме с наполовину наполненными хранилищами, и газовый кран будет перекрыт, мы говорим о тяжелом экономическом кризисе, который затронет Германию», — рассказал Хабек.

Он отметил, что речь идет «об экономической и политической ситуации хуже, чем в пандемию COVID-19».

Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что существуют риски недостатка энергии в Евросоюзе зимой.