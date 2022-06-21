«Росбанк» начнет брать комиссию 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физлиц

Российский универсальный банк «Росбанк» с 4 июля начнет брать комиссию 0,5% в месяц с физических лиц за обслуживание валютных счетов. Сообщение об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

Комиссию 0,5% в месяц банк будет брать за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 тыс. в этих валютах.

«Снижение валютной позиции Росбанка на рынке позволит нам продолжить эффективно управлять деньгами и снизить риски для клиентов в постоянно меняющихся рыночных условиях», — заявили в Росбанке.

В сообщении пресс-службы банка указали, что кредитная организация пошла на такой шаг вслед «за другими банками РФ».

Ранее в июне Тинькофф банк и Райффайзенбанк сообщили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов граждан и компаний. Затем Банк России порекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей.

На прошлой неделе пресс-служба банка «Тинькофф» сообщила, что кредитная организация не будет взымать комиссию за SWIFT-переводы, отправленные до 16 июня и еще не дошедшие до клиентов.