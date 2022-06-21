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Аналитики назвали запрет на транзит стройматериалов наиболее критичным для Калининграда

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Depositphotos

Наиболее критичным для Калининградской области является запрет Литвы на железнодорожную перевозку строительных материалов. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор аудиторской компании «Аналитик Экспресс» Юрий Грицун.

«Критичными для области являются изделия из металла, цемент, стекловолокно — т.е. материалы для строительной отрасли. В случае запрета на провоз отрасль фактически будет парализована. Также весьма важными являются стекло, изделия из стекла и стеклотара. Кроме того, для Калининграда чувствительны поставки древесины, поскольку в области практически отсутствует собственное производство лесоматериалов. Это важно не только для строительства, но и мебельного производства», — объяснил Грицун.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов включил в список особо важных товаров, попавших под запрет Литвы, изделия из стали, алюминия, а также цемент и древесину.

«Единственным вариантом обойти запрет Вильнюса остаются морские перевозки, но они существенно увеличат себестоимость ввозимых стройматериалов, возможно даже кратно. Если раньше импортеры не были привязаны к определенному месту доставки грузов, то теперь им придется нанимать фуры для разгрузки в портах. Тем более, калининградские порты и без того забиты под завязку и не готовы расширять зоны разгрузки. В итоге импортерам придется бронировать сроки доставки грузов, становится в многодневные очереди для приема товаров», — заявил Колташов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал власти Евросоюза исключить из-под действия санкций транзит товаров в российский эксклав, объявленный Литвой. Он отметил, что даже если Евросоюз не отменит свои решения, вопрос доставки грузов в область уже проработан. По его словам, это будет немного дороже, но у региона есть необходимые ресурсы.

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