Цены на корм для собак в России выросли почти на четверть с февраля

В России цены на корма для собак выросли на 24% с февраля. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на подготовленный отчет сервиса ОФД от «Контур.Маркета».

«Цены на корма для собак: начало февраля — 450 рублей, 11 пиковая неделя — 533 рубля, на сегодняшний день — 559 рублей. То есть рост цен с начала февраля по текущий момент составил 24%», — отметили в исследовании.

В материале указали, что пиковая неделя – это период с 14 по 20 марта 2022 года, когда был замечен самый большой объем продаж кормов. При этом цены на корм для хомяков в начале февраля были на уровне 165 рублей, а уже в пиковую неделю возросли до 186 рублей. Сейчас цена на такой корм составляет 192 рубля. Рост цен с февраля по июнь оказался на уровне 16%.

Эксперты сошлись во мнении, что высокий спрос на покупку кормов для животных в апреле, по сравнению с пиковой неделей, упал на четверть. При этом цены могут вернуться на уровень февраля и даже ниже из-за того, что многие просто закупались кормами впрок и теперь используют накопленные запасы.

В конце мая Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке необходимой программы для производства кормов для животных из просроченных продуктов из магазинов и общепитов.