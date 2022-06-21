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«Ведомости»: депутаты планируют упростить регистрацию в России новых лекарств

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Depositphotos

Депутаты госдумы планируют в осеннюю сессию подготовить законопроект, ускоряющий процесс регистрации в России новых лекарств, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на члена думского комитета по охране здоровья Александра Петрова.

Он пояснил, что чиновники призывают добиться упрощения регистрации лекарств за счет сокращения бюрократических процедур, перехода на электронный документооборот, а также ускоренного вывода на рынок отдельных препаратов. Также предлагается извлечь дополнительную пользу из уже существующих лекарств, изучая неизвестные ранее позитивные побочные эффекты.

Петров отметил, предусматривается разработка системы, которая разделит лекарства на те, для которых уместна стандартная регистрация, и те, которые необходимо быстро ввести на рынок в связи с обстоятельствами. Осуществлять отбор препаратов для быстрой регистрации будет межведомственная комиссия после оценки соотношения риска и пользы.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР планируют в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, который позволит увеличить ежемесячные выплаты льготным категориям граждан.

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