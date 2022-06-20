Ряд операторов связи в России стали взимать плату за покупку SIM-карт

Некоторые российские операторы связи начали взимать плату при приобретении SIM-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на операторов.

Как рассказали агентству в пресс-службе «Мегафона», изменения обусловлены увеличением затрат на предоставление услуг. Так, при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера.

Там пояснили, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых возросла в несколько раз в этому году.

В Yota также подтвердили, что при подключении новой SIM-карты будет взиматься плата в размере 50 рублей. Представитель оператора объяснил это обновленным ценообразованием SIM-карт и реагированием на изменения на рынке.

В офисе оператора также добавили, что в дальнейшем стоимость SIM-карт может сократиться или и вовсе плату уберут.

Ранее сообщалось, что российские операторы согласились снизить цены на связь в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и Запорожье.