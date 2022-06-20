Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тутберидзе опубликовала видео с американской фигуристкой Лью 23:19
Посол ЕС в РФ вызван в МИД из-за ограничения транзита 23:18
Власти Дании опасаются кризиса с поставками газа в страну 23:12
Эксперт Ассуйед объяснила, почему вредно умываться водой из-под крана 23:11
Эксперты по домашним растениям назвали цветок, который лучше держать в ванной 23:09
Республиканка Макдэниэл напомнила Байдену о его обещании брать на себя... 23:02
Фигуристка Загитова проведет боксерский поединок 22:56
В МО заявили, что военные Украины разместили в школах и садах Лисичанска опорные... 22:45
NYT заявила о перейденной США черте на Украине 22:45
В сети обсуждают, как очистить батареи изнутри с помощью фена 22:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Ряд операторов связи в России стали взимать плату за покупку SIM-карт

«Ъ»: в России операторы связи начали взимать плату за покупку SIM-карт

close
100%
Depositphotos

Некоторые российские операторы связи начали взимать плату при приобретении SIM-карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на операторов.

Как рассказали агентству в пресс-службе «Мегафона», изменения обусловлены увеличением затрат на предоставление услуг. Так, при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера.

Там пояснили, что это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых возросла в несколько раз в этому году.

В Yota также подтвердили, что при подключении новой SIM-карты будет взиматься плата в размере 50 рублей. Представитель оператора объяснил это обновленным ценообразованием SIM-карт и реагированием на изменения на рынке.

В офисе оператора также добавили, что в дальнейшем стоимость SIM-карт может сократиться или и вовсе плату уберут.

Ранее сообщалось, что российские операторы согласились снизить цены на связь в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и Запорожье.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть