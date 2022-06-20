Энергетик Демидов предсказал Польше распаковку угольных шахт в ущерб зеленой энергетике

Польша, которая обладает крупнейшими запасами угля в Европе, может распаковать свои шахты, при этом пожертвовав зеленой энергетикой. Об этом «Ленте.ру» заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Использование угольных мощностей, возвращение угольных генераторов, возможно, и, скорее всего, это поможет на каком-то временном промежутке», — отметил Демидов.

По его словам, угольные станции, которые используются сейчас, серьезно отличаются от тех, которые были 20 лет назад. Однако это грязные генераторы электроэнергии, которые сейчас куда экологичнее.

Он добавил, что использование угольных шахт является шагом назад. После этого любые разговоры о зеленой энергетике будут неуместны.

В конце мая заместитель министра государственных активов Польши Петр Пызик сообщил, что польские компании ограничили продажу угля после отказа от импорта из России. По его информации, жители столкнулись с проблемами при покупке угля, так как компании оказались не готовы к такому спросу на сырье, превышающему их возможности, и ввели ограничения на продажу, чтобы обеспечить топливо на следующий отопительный сезон как можно большему числу потребителей.