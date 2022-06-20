Белоусов заявил о восстановлении импорта в Россию на 75% от показателей февраля

В России сейчас наблюдается восстановление импорта, причем этот показатель достиг значений в 65-75% от уровня февраля. Об этом «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

«Если на пике сокращение импорта составляло 50%, то есть он упал в два раза, то сейчас импорт колеблется по отношению к уровню февраля в диапазоне около 65–75%», — отметил Белоусов.

По его словам, этот показатель отыграл в среднем 20-25% от минимального уровня.

Он добавил, что текущий показатель импорта не предельный. Для того, чтобы он рос, необходим внутренний спрос. Если его не будет, то и показатели импорта сократятся, что вызовет дополнительную нагрузку на курс рубля.

Ранее в понедельник Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление Китая сообщил, что КНР нарастила импорт сырой нефти из России на 55% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Таким образом, Россия сместила Саудовскую Аравию с позиции главного поставщика нефти в Китай.