Посол Бахрейна в России заявил, что королевство планирует внедрить платежную систему «Мир»

Королевство Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщил посол этого переднеазиатского государства в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати, пишет ТАСС.

На полях рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он сказал, что в случае внедрения платежной системы, туристы из России смогут комфортно и безопасно отдыхать в стране.

Во второй половине мая вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт российской платежной системы «Мир» в турецких отелях. Также оборот использования карт «Мир» увеличат в банкоматах.

Затем в конце мая Новак сообщил, что Россия и Иран обсуждают соединение платежных систем «Мир» и «Шетаб» (платежная система Ирана).

На этой неделе посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна планирует присоединиться к создаваемой российской платежной системе в том случае, если к ней присоединятся Китай или Турция.

Он указал на создаваемый Россией независимый платежный канал, о присоединении к которому идут переговоры с крупнейшими экономиками Азии.