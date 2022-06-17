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В Минстрое заявили, что в апреле-мае объем выдачи ипотеки в России сократился на 70%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Объем выдачи ипотеки в России в апреле-мае сократился на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина.

«С учетом поднятия ключевой ставки, изменения условий ипотеки, к сожалению, выдача апреля и мая снизилась более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Стасишин.

Но на сегодняшний день, по его словам, ситуация с выдачей ипотечных займов постепенно восстанавливается. Это происходит на фоне снижения в мае ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9%.

Ранее 8 июня РБК, ссылаясь на данные Frank RG, написал, что в мае 2022 года российские банки выдали рекордно маленькое количество ипотечных кредитов. За месяц кредитные организации выдали населению всего 31,5 тыс. кредитов на жилье на 119,4 млрд руб. Объем одобренных займов оказался минимальным с февраля 2017 года.

За день до этого президент России Владимир Путин указал Центробанку, что темпы выдачи ипотеки сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и поддержку программы кредитования по стороны государства.

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