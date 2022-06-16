В Германии обвинили «Газпром» в надуманных объяснениях по поводу снижения поставок газа

Заявления российский компании «Газпром» по поводу сокращения поставок газа являются надуманными и нужны лишь для роста цен. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Обоснование российской стороны является просто надуманным. Это, очевидно, стратегия, преследующая цель распространить неуверенность и поднять цены», — отметил Хабек.

По его словам, сейчас недостающие объемы все еще можно приобрести на рынке. Однако цены уже выросли. Поэтому текущая ситуация говорит о важности экономии энергии.

Он добавил, что сейчас идет заполнение хранилищ. Однако текущая ситуация находится на контроле и в контакте с антикризисными структурами. Кроме того, Германия может прибегнуть к государственным мерам поддержки, если это потребуется.

15 июня российская энергетическая компания «Газпром» сократила прокачку газа через «Северный поток» до 67 млн куб. м газа в сутки — объяснив это тем, что приостанавливается работа еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Через эту станцию газ по «Северному потоку» идет из России в Европу.