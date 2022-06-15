Украинский оператор компенсирует падение прокачки российского газа в Европу

В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что готовы увеличить объем прокачки газа из России через Украину для компенсации сокращения его транзита через трубопровод «Северный поток», вызванного техническими трудностями. Об этом сообщает ТАСС.

«Украинская ГТС готова компенсировать объемы «Северного потока — 1», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

При этом украинская сторона утверждает, что «Газпром» не использует забронированные мощности для транзита энергоносителя через Украину.

15 июня российская компания «Газпром» сообщила о планах остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции «Портовая». У двигателя закончился срок межремонтной наработки, поэтому его нельзя эксплуатировать до капитального ремонта в соответствии с требованиями Ростехнадзора. В связи с этим, начиная с ночи 16 июня, прокачка газа по трубопроводу снизится еще на треть.

Компания также намерена сократить мощность трубопровода «Северный поток» до 67 млн кубометров газа в сутки.