Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья сократился почти на 30%

«Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья за период с 1 января по 15 июня текущего года 65,6 млрд куб. м, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании, который пресс-служба опубликовала в своем Telegram-канале.

В компании также сообщили о росте поставок в Китай. Кроме того, по данным «Газпрома», европейские ПГХ (подземные газовые хранилища) заполнены чуть более чем на треть. «Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще около 37 млрд куб. м газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 года — 46,2 млрд куб. м», — сказано в сообщении.

В «Газпроме» рассказали, что экспорт в страны дальнего зарубежья снижается, но выполняется согласно подтвержденным заявкам.

Ранее 15 июня итальянская энергетическая организация Eni получила от российской компании «Газпром» уведомление об ограниченном сокращении поставок газа, примерно, на 15%. Как обратили внимание в Eni, обстоятельства сокращения поставок газовых ресурсов и ограничений со стороны Москвы пока не приводятся.