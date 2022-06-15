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РБК: производство части стройматериалов в России зависит от зарубежного оборудования на 100%

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100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Производство половины стройматериалов в России зависит от зарубежного оборудования на 70%, а часть — зависит на 100%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитического центра промышленности стройматериалов СМПРО.

Согласно результатам исследования, зависимость от импортного оборудования 11 из 26 позиций оказалась на уровне около 100%. Речь идет о таких материалах, как кирпич, плитка, керамогранит, сантехническая керамика, саморезы и другие. На 90% от импортного оборудования зависят производители строительной химии, на 80% — сухих смесей, на 70% — минеральной изоляции.

Эксперты сошлись во мнении, что современная российская строительная отрасль, которая сформировалась в последние 20 лет, работает на западном оборудовании. Это произошло из-за того, что зарубежная техника была экологичнее, энергоэффективнее и в целом лучше, чем отечественные аналоги. Поэтому, из-за санкций, особая зависимость стройотрасли России от импортной техники будет ощущаться уже в этом году. А при сохранении текущей ситуации производство будет снижаться, а качество продукции – ухудшаться.

Аналитики посчитали, что ситуацию можно исправить поставками похожего оборудования из Белоруссии, Ирана, Индии и Китая. Однако поставка аналогов из Китая основную проблему с дефицитом оборудования не решит, так как у азиатского государства не хватает определенных компетенций по тому или иному виду производства.

В конце мая правительство России запланировало ограничить наценку производителей и поставщиков стройматериалов и металлопроката. Проект постановления Минпромторг разослал в профильные ведомства — Минэнерго, ФНС, Минэкономразвития, ФАС и Минстрой. Согласно документу, ведомства и региональные власти смогут регулировать наценку как производителей, так и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья.

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