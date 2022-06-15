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В бундестаге назвали губительным отказ от российских энергоносителей

Член бундестага Котре: отказ от российских энергоносителей губителен для экономики ФРГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил в интервью «Известиям», что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии и ускорит деиндустриализацию страны.

Он заявил, что Россия всегда была надежным и недорогим поставщиком энергоресурсов и «было бы желательно и дальше удерживать» ее в этой роли, а санкции и эмбарго со стороны ЕС или Германии нанесут ущерб прежде всего экономике Германии, а не России.

«Эта мера губительна для нашей экономики. Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители», — сказал Котре.

По его словам, некоторые немецкие предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20–30% из-за роста цен в энергетическом секторе и что это сделает их менее конкурентоспособными по сравнению с иностранными компаниями. Политик подчеркнул, что с экономической точки зрения ФРГ не сможет обойтись без российского газа. При этом он указал, что «альтернативы есть», однако для полноценного замещения потребуется время.

Кроме того, отвечая на вопрос о судьбе проекта «Северный поток — 2», Котре заявил, что правительство Германии действует в этом вопросе иррационально «вопреки собственным интересам».

Третьего июня Совет ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. В МИД РФ подчеркнули, что этот пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект.

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Санкции против России
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