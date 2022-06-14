Банк России признал недопустимым установление комиссий за использование счетов и вкладов

Российский Центробанк признал недопустимым взимание комиссии за обслуживание счетов и вкладов. Информационное письмо об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей», — указали в ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что офертой (предложением заключения сделки) нельзя признать публикацию об изменениях в работе, которую банк разместил на своем официальном сайте, если в качестве согласия клиента признают отсутствие у него возражений.

9 июня Тинькофф банк сообщил, что вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. Комиссия за использование счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках должна была составить 1% в месяц. За день до этого Райффайзенбанк заявил о введении комиссии в 0,2% в месяц за использование валютных счетов.

Ранее 14 июня Банк России предложил дать россиянам возможность запрещать себе выдачу новых кредитов. Как объяснили в ЦБ, это поможет бороться с мошенничеством.