«Яндекс.Практикум» начал проверку после сообщений об утечке данных своих пользователей

Международный сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум» проверяет факт возможной утечки персональных данных пользователей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса.

«Мы проводим внутреннее расследование и проверяем актуальность данных. Никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы», — отметили в пресс-службе.

Некоторое время назад в сети появилась информация об утечке данных пользователей в компании «Яндекс». В некоторых Telegram-каналах утверждают, что в интернете в общем доступе оказались ФИО, адреса электронной почты и номера пользователей, а также их личные «Яндекс ID».

1 марта на сервисе «Яндекс.Еда» зафиксировали утечку информации. В сети оказались опубликованы телефоны клиентов и подробности их заказов. Затем в пресс-службе «Яндекса» заявили, что в ходе внутренней проверки ужесточил меры безопасности при хранении персональных данных своих пользователей.

В конце апреля депутат Госдумы Михаил Романов рассказал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки данных пользователей «Яндекс.Еды».