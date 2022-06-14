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«Газпром» снизил поставки по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Компания «Газпром» уменьшила поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из-за технических неисправностей двигателей Ростехнадзор выдал предписание о временно запрете эксплуатации.

«В настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — говорится в сообщении «Газпрома».

На фоне этого компания может осуществить прокачку по газопроводу лишь в объеме до 100 млн куб. м в ежедневно по сравнению с планом в 167 млн куб. м в сутки.

Накануне оператор «Северного потока» заявил о снижении объемов газа из-за инспекции.

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