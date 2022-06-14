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Акционеры «Русагро» разрешили делистинг GDR с Лондонской биржи

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Акционеры группы «Русагро» (Ros Agro Plc) утвердили возможность делистинга глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи и возможность размещать их на другой площадке. Об этом сообщается на сайте компании.

На данный момент GDR Ros Agro обращаются на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже. Решение же делистинге могут принимать лишь участники совета директоров компании.

«Русагро» — одна из самых крупных российских сельскохозяйственных и продовольственных компаний. Головная компания «Русагро» — кипрская Ros AGRO PLC. Штаб-квартира расположена в Москве. «Русагро» является одним из крупнейших производителей сахара в России, контролирует 13% рынка.

9 июня мобильный оператор МТС направил в американский банк-депозитарий JPMorgan заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля текущего года. Также в пресс-службе сообщили, что в скором времени JPMorgan уведомит держателей депозитарных расписок о прекращении программы АДР МТС.

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