Handelsblatt: европейские концерны Eni и Repsol получат нефть из Венесуэлы

Венесуэла поставит по 3,8 млн баррелей нефти итальянскому концерну Eni и испанскому концерну Repsol, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt.

По информации издания, соглашение с итальянским Eni уже подписано и предусматривает поставку 3,8 млн баррелей нефти. Объем поставки для испанского Repsol, вероятно, будет таким же. Поставки нефти будут зачтены в счет долга Венесуэлы перед концернами.

Handelsblatt уточняет, что в Берлине сейчас пытаются понять, будут ли сделки носить разовый характер, или США все-таки пытаются облегчить экспорт нефти из Венесуэлы. Пока ни министерство экономики, ни министерство иностранных дел Германии не дают никаких комментариев по поводу договоренности с Каракасом.

Ранее правительство США смягчило некоторые санкции против Венесуэлы. В правительстве Венесуэлы, в свою очередь, подтвердили, что «Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле».