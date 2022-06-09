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Минфин сообщил, что для табачной продукции не будут создавать новую ЕГАИС

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Законопроект о едином госрегулировании табачной продукции, внесенный сегодня Минфином в правительство, не потребует создания новой системы учета, аналогичной ЕГАИС, которая используется для учета алкоголя. Это следует из ответа ведомства на запрос «Газеты.Ru».

В Минфине отметили, что система контроля алкогольного рынка была взята за основу, поскольку показала свою эффективность за последние 10 лет. Но для учета табака будет использоваться уже существующая система маркировки «Честный знак», которой управляет Центр развития перспективных технологий.

«Прослеживаемость табачной продукции предполагается обеспечить посредством ГИС МТ, оператором которой является ЦРПТ. В данной системе будет производиться учет объема производства и оборота продукции и сырья, что обеспечит комплексный подход к осуществлению государственного контроля», — пояснили в ведомстве.

Маркировка табачной продукции в России началась в 2019 году. С 1 июля 2020 года в стране запрещен выпуск немаркированного табака. Каждую выпущенную пачку сигарет можно отследить от этапа производства до конечного покупателя через систему «Честный знак».

7 июня, ЦРПТ сообщил, что с начала 2022 года с помощью системы в табачной отрасли удалось выявить нарушений на 16,5 млрд рублей. Речь идет о 40 тыс. компаний, которые с января пытались продать 147 млн нелегальных пачек сигарет. Из-за этих действий российский бюджет недополучил около 7 млрд рублей отчислений.

Согласно законопроекту Минфина, с 1 марта 2023 года в России должна заработать единая система регулирования производства и оборота табачной продукции. Она предусматривает, в том числе, лицензирование хранения табака и деятельности оптовых продавцов. Отраслевой эксперт Павел Шапкин в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что в случае принятия законопроекта цены на сигареты в магазинах вырастут на 10%.

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