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Россия прекратила поставки газа в страны Европы, не оплатившие топливо в рублях

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все потребители газа, не пожелавшие оплатить счета по новому алгоритму, были отключены.

По его словам, новых отключений не ожидается.

«Система работает, ситуация налаживается. Те, кто получают газ, уже работают по новой системе, которая прописана в указе президента России», — сказал Песков.

Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях.

В сообщении сказано, что «Газпром» на конец 31 мая от компаний не получил оплату за поставленный газ в апреле в рублях.

В холдинге отмечают, что датской компании в 2021 году было поставлено 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании.

До этого «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за отказа оплачивать в рублях.

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