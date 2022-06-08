Великобританию назвали наиболее пострадавшей от спецоперации России развитой страной

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала Великобританию главной пострадавшей страной в результате проведения спецоперации на Украине со стороны России. Доклад об этом пресс-служба организации, которая объединяет наиболее развитые экономики мира, опубликовала на своем сайте.

По прогнозу объединения, в этом году рост ВВП Британии составит 3,6%. Но в 2023 году рост окажется на нулевой позиции. Показатели инфляции в ближайшие два года составят 8,8% в 2023 году и 7,4% в 2024 году.

В предыдущем прогнозе, который опубликовали полгода назад, говорилось о росте британского ВВП на 4,7% в 2022 году и на 2,1% в 2023 году.

В ОЭСР сократили прогноз и относительно роста глобального ВВП до 3% по итогам 2022 года. До этого в организации прогнозировали рост 4,5% по итогам года.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования сообщил, что средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр.