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«Известия»: у западных инвестбанков и компаний в России заморожено не менее $17 млрд

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Крупные западные инвестиционные банки и компании держат в России не менее $17 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на их годовые и квартальные отчетности.

Россия указана как одна из стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) в годовом отчете Deutsche Bank, указывает газета. Риск оценивается в €3,6 млрд (или $3,87 млрд).

По оценке издания, страновой риск Citi Group по итогам прошлого года составляет $5,4 млрд без учета примерно $1 млрд наличных и депозитов в Банке России и других финансовых учреждениях, а также $1,8 млрд соглашений об обратном выкупе с различными контрагентами.

В то же время американский инвестбанк Goldman Sachs оценивает свой кредитный риск в России в $650 млн, а рыночный риск (размер инвестиций) — в $414 млн, что в сумме составляет $1,064 млрд.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд). Из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 государств ЕС.

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