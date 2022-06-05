Спрос на аренду жилья в России среди семей вырос на 23% в мае

В России за май спрос на аренду жилья среди семейных пар вырос на 23%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка недвижимости.

«В мае, по сравнению с апрелем, спрос на аренду жилья в России в среднем вырос на 10–12%. При этом был зафиксирован рост доли семейных арендаторов, чего раньше не отмечалось. За прошлый месяц показатель подскочил с 17% до 23%», — отметила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По ее словам, до резкого роста ставок, семьи предпочитали покупать жилье. Теперь же многие решили отложить свой спрос на покупку и переориентировались на аренду.

Эксперты сошлись во мнении, что ситуация на рынке недвижимости в последние несколько месяцев резко меняется. Поэтому, пока ситуация на рынке не уравновесится, спрос на аренду будет на высоком уровне. Однако в долгосрочной перспективе он все же уменьшится, так как менталитет россиян заключается во владении своим жильем. Кроме того, в России до сих пор нет цивилизованного рынка аренды.

В середине мая «Коммерсантъ», ссылаясь на данные платформы «Циан», а также риелторских агентств сообщил, что в России продолжает падать стоимость аренды жилья. По информации «Циан», средняя месячная цена аренды однушки в российских крупных городах в мае составила 19,7 тыс. руб., двушки — 29 тыс. руб. Это на 1,2% и 0,6% соответственно ниже, чем в апреле.