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Тегеран и Баку договорились о наращивании в два раза своповых поставок газа

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Gleb Garanich/Reuters

Иран и Азербайджан подписали соглашение о намерении в два раза нарастить своповые (поставки по схеме замещения) поставки газа из Туркмении. Об этом сообщает информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).

В Баку с визитом прибыл министр нефти Ирана Джавада Оуджи. В ходе его визита подписали меморандум о наращивании своповых поставок топлива.

«С подписанием соглашения о своповых поставках газа был открыт путь для сотрудничества в других сферах, таких как транспорт, энергетика и торговля», — отметил министр.

Также он сказал, что Тегеран и Баку договорились о создании ирано-азербайджанского комитета по изучению совместных месторождений в Каспийском море.

Иран, Азербайджан и Туркмения осенью 2021 года заключили в Ашхабаде соглашение о своповых поставках топлива. Из договора следует, что каждый год из Туркмении в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

Ранее 4 июня замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз уже начал работу над очередным — седьмым — пакетом ограничений против России. Он выразил мнение, что санкции должны быть еще жестче в контексте газа, «который Россия еще может продавать».

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