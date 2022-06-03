Национальный расчетный депозитарий назвал чрезвычайной ситуацию из-за санкций ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД) назвал чрезвычайной ситуацию из-за попадания в санкционный список Европейского союза, сообщает ТАСС.

В НРД отметили, что за исключением прекращения проведения операций в евро, депозитарий не будет вводить дополнительных ограничений при осуществлении профильной деятельности.

«Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — рекомендуют в НРД.

Национальный расчетный депозитарий практически полностью принадлежит Московской бирже, являясь ее расчетным депозитарием.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что июньские платежи по долгу России будут предлагаться инвесторам в обход западной инфраструктуры.

По его словам, Россия во внешней торговле будет исполнять все контрактные обязательства, несмотря на введенные санкции.