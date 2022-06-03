Российский бюджет теряет 30 млрд рублей в год из-за сбыта коктейлей под видом пива

Федеральный бюджет России теряет до 30 млрд рублей в год из-за незаконного оборота пива, включая мимикрию слабоалкогольных коктейлей под пивные напитки. Информация о этом содержится в исследовании, которое подготовили эксперты Роскачества.

Сумма урона в 30 млрд рублей включает 27 млрд рублей неуплаты налогов со стороны производителей пивных напитков.

«Незаконный оборот пива и пивных напитков в РФ (включая мимикрию слабоалкогольных коктейлей под пивные напитки) приводят к потерям федерального бюджета до 30 млрд рублей ежегодно, в том числе до 27 млрд руб. за счет неуплаты акцизов», — отметили в организации.

В Роскачестве сказали, что в стране под видом пивных напитков, которые не требуют оформления лицензии, зачастую декларируют слабоалкогольные коктейли. У последних акциз гораздо выше.

Общая доля фальсификации пивных напитков достигает 40,6%. В таких напитках массовая концентрация общего азота либо полностью отсутствовала, либо была ниже уровня, допустимого ГОСТом. Иными словами, при производстве использовали недостаточное количество солода, пивного сусла или пива.

Осенью 2021 года «Газете.Ru» писала со ссылкой на заявление гендиректора некоммерческой организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговскиго, что в России около 30% рынка алкоголя занято контрафактной продукцией. В основном нелегалы при производстве используют медицинский спирт, однако его поставщики могут по случайности отправить опасный для жизни метиловый.