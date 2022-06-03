Лукашенко: Белоруссия справится «в эту пору бешеных санкций»

Белоруссия справляется с санкциями, которые Запад вводит для давление на страну. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

«В эту пору бешеных санкций все кричали: «Здравоохранение трогать не будем!» Ни черта подобного. Им плевать на наших людей. В целом мы справляемся. Справимся. Обойдемся и без них», — сказал Лукашенко на церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники.

По словам главы государства, сейчас много проблем, однако в период санкций не были приостановлены решения поставленных задач и «свидетельством тому является это здание».

Ранее Лукашенко заявлял, что введенные против Белоруссии ограничения затронули все этапы производственного процесса. Он уточнил, что санкции затронули этапы закупки сырья и материалов, транспортировки, расчетов, финансов, кредитной поддержки, продаж на экспорт. При этом белорусский президент отметил, что трудности, вызванные санкциями, не должны быть поводом для паники.

До этого президент предупреждал о грозящем Белоруссии «беспрецедентном давлении» Запада.