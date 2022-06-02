Кабмин Украины заявил, что экономика страны потеряла $600 млрд

Кабинет министров Украины в своем отчете по экономической ситуации в стране сообщил, что с начала специальной военной операции украинская экономика потеряла $600 млрд, сообщает РИА «Новости».

«По оценкам правительства, общие потери экономики Украины из-за войны уже достигли 600 миллиардов долларов», — указано в сообщении украинского Кабмина.

Ранее руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина могла потерять более 30% ВВП страны и 200 заводов на фоне боевых действий.

По словам представителя офиса главы государства, из страны с момента начала конфликта уехало 5 млн человек, а еще примерно такое же количество украинских граждан стали внутренне перемещенными лицами, которые уехали на запад страны.

Как уточнил политик, ситуация с боевыми действиями привела к потере 35% украинского валового внутреннего продукта.