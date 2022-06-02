В ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Послы Евросоюза одобрили шестой пакет санкций в отношении России, который, в частности, предполагает частичное отложенное нефтяное эмбарго. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Совете ЕС.

По его словам, шестой пакет ограничений против РФ вступит в силу после того, как он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Это случится «ориентировочно в пятницу», указал источник.

Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничения коснутся импорта нефти из РФ, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

При этом эмбарго Евросоюза на импорт российского топлива не будет распространяться на Венгрию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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