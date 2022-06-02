Индийский энергохолдинг Tata Power решил ликвидировать «дочку» на Камчатке

Индийский энергетический холдинг Tata Power решил ликвидировать ООО «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» (ФИНР), которое работало в проекте освоения Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что заявление о ликвидации компания подала в управление ФНС по Камчатскому краю 31 мая, документы будут готовы 8 июня.

Tata Power приостановила работу над проектом еще в сентябре 2021 года. Это произошло из-за нерентабельности в существующих условиях рынка. Тогда же компания заявила о планах по отказу от лицензии в освоении месторождения. В 2021 году этот проект оценивался в $750 млн.

Tata Power Company Limited — индийская электроэнергетическая компания, базирующаяся в Мумбаи, штат Махараштра, и входящая в состав Tata Group. Основным видом деятельности компании является производство, передача и распределение электроэнергии.

23 мая Financial Times писала, что британская Gazprom Energy может провести ребрендинг ради минимизации связей с компанией «Газпром». В газете добавили, что компания может сменить название на GM&T, которое похоже на название основной компании Gazprom Marketing & Trading Limited.