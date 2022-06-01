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Россия ограничила экспорт инертных газов

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Dado Ruvic/Reuters

Россия ограничила экспорт инертных газов, которые активно используются в производстве полупроводников. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на постановление правительства.

Ограничение коснется экспорта неона. Россия поставляет до 30% этого газа на мировой рынок. Теперь поставки возможны только по решению правительства, на основании предложений Минпромторга.

Также будет ограничен экспорт аргона, гелия, неона, криптона, ксенона, которые важны для производства полупроводников.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин считает, что Россия может оказаться в выигрыше, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции — как уже введенные, так и находящиеся «в проекте», включая введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза.

Он обратил внимание, что РФ, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов. Оно началось еще в пандемию коронавируса, а ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы это вряд ли изменится.

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