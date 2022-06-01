Fitch подсчитало, что из-за нефтяного эмбарго с рынка исчезнет четверть сырья из России

В результате частичного нефтяного эмбарго со стороны стран Евросоюза к концу года с глобального рынка может исчезнуть около четверти российской нефти, подсчитало международное рейтинговое агентство Fitch.

По оценкам аналитиков, поставки российской нефти могут сократиться на около 2-3 млн баррелей в день. Эмбарго может повлиять на мировую торговлю сырьем, поскольку около 30% импорта стран Евросоюза нуждаются в замещении из других регионов.

Fitch исключили, что ЕС полностью откажется от российской нефти. Проблему аналитики видят в инфраструктурных ограничениях и логистических сложностях.

Больше всего, как считают в рейтинговом агентстве, от европейских санкций пострадает венгерская нефтегазовая компания MOL. Урон настигнет компанию, вопреки тому, что предприятие временно освобождено от эмбарго. Около 70% поставок компании приходится на долю России.

В начале апреля Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 20 российских местных и региональных правительств в местной и иностранной валюте.