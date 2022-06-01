Бельгийская Партия труда потребовала снизить цену за литр бензина до €1,4

Члены Партии труда Бельгии передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до €1,4. Об этом глава партии Рауль Хедебу написал в Twitter.

«Мы передали премьер-министру 100 тыс. подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать?», — написал Хедебу.

Он добавил, что члены партии продолжат и дальше пытаться оказывать давление на власти для снижения цен.

Ранее Хедебу предлагал уменьшить акцизы на бензин, чтобы добиться приемлемых, по его мнению, цен на заправках. По его инициативе, компенсировать деньги, которые за счет снижения не поступят в бюджет, он предлагал с помощью энергокомпаний.

По словам главы бельгийской Партии труда компании значительно увеличили свои доходы в условиях роста цен на топливо.

По состоянию на 1 мая, цена бензина Аи-95 выросла до рекордных для Бельгии €2,14 за литр.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал «сделать паузу» после введения шестого пакета санкций в отношении Российской Федерации.