Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Госдуме отреагировали на слова директора «Ролан Гаррос» по отношению... 17:56
Премьер Хорватии Пленкович: Украина заслуживает статуса кандидата в члены ЕС 17:54
Bloomberg подсчитал, что ежедневно Россия получает от экспорта нефти и газа $800 млн 17:54
В Госдуме сообщили о сокращении потерь России на Украине 17:52
В ДНР опровергли сообщения о ранении Пушилина 17:50
Постпред США: НАТО не считает себя связанной ограничениями по силам в Восточной... 17:48
В Британии выбрали «самого королевского» корги 17:48
Запасы новых автомобилей в России могут закончиться через два месяца 17:46
Кадыров заявил, что украинские военные загнали мирных граждан в промзону... 17:42
Украинский вратарь «Реала» Лунин не признан победителем Лиги чемпионов 17:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Бельгийская Партия труда потребовала снизить цену за литр бензина до €1,4

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Члены Партии труда Бельгии передали в приемную премьер-министра Александра де Кроо петицию с требованием снизить цену за литр бензина до €1,4. Об этом глава партии Рауль Хедебу написал в Twitter.

«Мы передали премьер-министру 100 тыс. подписей с поддержкой установления предельного уровня цены в 1,4 евро за литр. Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать?», — написал Хедебу.

Он добавил, что члены партии продолжат и дальше пытаться оказывать давление на власти для снижения цен.

Ранее Хедебу предлагал уменьшить акцизы на бензин, чтобы добиться приемлемых, по его мнению, цен на заправках. По его инициативе, компенсировать деньги, которые за счет снижения не поступят в бюджет, он предлагал с помощью энергокомпаний.

По словам главы бельгийской Партии труда компании значительно увеличили свои доходы в условиях роста цен на топливо.
По состоянию на 1 мая, цена бензина Аи-95 выросла до рекордных для Бельгии €2,14 за литр.

Накануне премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал «сделать паузу» после введения шестого пакета санкций в отношении Российской Федерации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть