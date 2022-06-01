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Cumhuriyet: США проиграли в экономической битве против России

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

США потерпели поражение в «экономической войне» против России, так как не смогли получить необходимый эффект от санкций. Об этом сообщает Cumhuriyet.

«Америка не смогла получить желаемого в отношении российской экономики, которую тотальные санкции, как она предполагала, должны были привести к краху. Главная причина поражения США в этой «экономической войне» состоит в том, что они неправильно понимают Россию», — отметили в публикации.

В издании добавили, что доходы России от энергетики лишь только в апреле выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, экономика США сама пострадала от санкций и в первом квартале 2022 года сократилась на 1,5%. Однако уже во втором квартале ожидается рост на 1,1%.

Авторы статьи добавили, что США также не смогли оказать влияние на страны Евросоюза. Речь идет о невозможности введения тотальных санкций на энергетический сектор России.

31 мая китайское издание Sina сообщило, что Россия смогла выиграть оборонительную битву по защите курса рубля благодаря грамотным действиям на фоне многочисленных санкций.

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