В Совфеде рассказали про последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на согласование лидерами стран Евросоюза шестого пакета санкций против России, который предполагает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти.

Как считает сенатор, ЕС будет уходить от поставок нефти из РФ, «даже если это вызовет большие расходы и породит большие трудности». По его словам, решение сообщества не учитывает интересы европейской экономики, эти интересы стали «жертвой жесткой политической установки».

«С газом все намного сложнее, поскольку нынешний объем поставок из России нечем заменить, даже за очень большие деньги», — заключил политик.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, включающий эмбарго на танкерные поставки российской нефти, может быть окончательно утвержден 1–2 июня.

Ранее лидеры стран — членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из РФ, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

При этом эмбарго Евросоюза на импорт российского топлива не будет распространяться на Венгрию.