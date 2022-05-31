Минстрой России не планирует вводить регулирование цен на жилье

Заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что регулирование цен на жилье не приведет к его ценовой доступности, пишет «Интерфакс».

По его словам, другие отрасли экономики показали, что введение регулирования цен — это плохая идея.

«Показатель доступности жилья, а не снижения цены — один из важнейших. Мы видим объективно его небольшое снижение», — сказал Стасишин, выступая на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

Замминистра напомнил, что в настоящее время в стадии строительства на территории России находится около 100 млн кв. м жилья и динамика улучшается.

В конце прошлой недели сообщалось, что в структуре министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России создали департамент, который займется вопросами восстановления территорий Донецкой и Луганской народных республик. В рамках новой структуры учли функции по координации реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Преобразования связали со значительным расширением полномочий и задач, решаемых министерством в сфере инфраструктурного строительства и развития территорий.