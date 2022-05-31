«Лукойл» сменил президента компании

Собрание акционеров «Лукойла» одобрило решение о досрочном прекращении полномочий президента компании Вагита Алекперова. Об этом сообщает ТАСС.

Новым президентом «Лукойла» стал Вадим Воробьев, который временно исполнял обязанности Алекперова и занимал позицию первого исполнительного вице-президента компании.

Как отмечает агентство, за прекращение полномочий Алекперова проголосовали 97,5% участников собрания, а за назначение Воробьева — 99,25%.

21 апреля в компании сообщали, что Вагит Алекперов решил досрочно сложить полномочия президента компании, а также отказаться от полномочий члена совета директоров.

Как объяснил сам Алекперов, его уход с поста главы предприятия связан с санкциями против него.

«Все знают, что на меня были наложены санкции английские и австралийские, поэтому это мешает сегодня развитию компании. Санкции не касаются компании «Лукойл», а касаются лично меня», — сказал Алекперов.

Он также заявлял, что продолжает находиться в России, не намерен уезжать и планирует развивать социальные проекты.