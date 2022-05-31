ЦБ намерен разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Центральный Банк России рассматривает возможность разрешить российским банкам устанавливать отрицательные ставки по вкладам в американских долларах и евро для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Обзор финансовой стабильности» ЦБ,

Ожидается, что эта мера позволит ускорить девалютизацию активов и пассивов российских экономических субъектов.

При этом ЦБ отмечает, что процесс девалютизации обязательств банковского сектора в России на фоне оттока средств клиентов с валютных счетов ускорился.

«В феврале–апреле уровень валютизации обязательств кредитных организаций снизился на 1,2 п. п. (до 24%) к 01.05.2022. Доля валютных обязательств перед корпоративными клиентами сократилась за три месяца на 2,6 п. п. (до 31%), перед физическими лицами — на 4,2 п. п. (до 16%) к 01.05.2022», — говорится в сообщении.

Параллельно с этим валютизация активов повысилась на 3,0 п. п. (до 24%) в результате роста ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте, валютизация кредитного портфеля оставалась на уровне 16%, говорится в докладе.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева уточнила, что для физических лиц вводить отрицательные ставки по валютным вкладам не планируется.

Ранее сообщалось, что российские банки могут доплачивать за размещение долларов на рынке.