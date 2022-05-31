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Инфляция в Польше превысила рекордные 13% впервые с 1998 года в мае

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инфляция в Польше в мае достигла 13,9%, что стало рекордным показателем за последние 24 года. Об этом сообщается на сайте Главного статистического управления республики (GUS).

В апреле инфляция в Польше составила 12,3%, что также стало рекордным показателем. В мае же индекс потребительских цен поднялся до 113,9% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, что стало самым высоким уровнем за 24 года.

В статистике указали, что больше всего цены выросли на топливо. В мае цены выросли на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с апрелем 2022 года, то цены поднялись на 5%.

Энергоносители также серьезно поднялись в цене. По сравнению с показателями 2021 года, в мае цены подскочили на 31,4%. За месяц же они выросли на 3,4%.

30 мая на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщалось, что по итогам мая в Германии инфляция в годовом выражении ожидается на уровне до 7,9%, что приближает это к историческим рекордам.

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