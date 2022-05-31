«Известия»: туроператорам могут грозить штрафы за ошибки в путевках

Госдума планирует в июне рассмотреть законопроект, предусматривающий штрафы за внесение неполной или недостоверной информации в единую информационную систему «Электронная путевка». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Источник рассказал, что наказание также предусмотрено за нарушение порядка и сроков размещения путевок в системе. Сумма штрафов для должностных лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

«Новые нормы являются продолжением недавно принятого закона об обязанности туроператоров вносить сведения о путевках в единую информационную систему», — отметили в Госдуме.

По данным издания, инициативу уже поддержало правовое управление Госдумы, однако юристы высказали ряд замечаний. В частности, указанные штрафы «не согласуются с положениями статьи 3.5 Кодекса, ограничивающими в данных случаях максимальный размер наказания — 50 тысяч рублей».

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности туроператоров формировать электронную путевку, который вступит в силу с 1 сентября 2022 года. По новому законопроекту, туроператоры обязаны передать сведения в единую информационную систему не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.