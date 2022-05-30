Владелец Spar в Санкт-Петербурге решил выставить на торги имущество из-за банкротства

Российский ритейлер ООО «ТД Интерторг», который занимается брендами Spar и «Народная 7Я семьЯ» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начал торги имуществом из-за банкротства. Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на данные «Федресурса».

Всего были выставлены лоты на общую сумму в 420 млн руб. Из них 164 позиции, которые состоят из специализированной техники, автомобилей, компьютерного оборудования и офисной техники.

Эксперты сошлись во мнении, что при хорошем состоянии определенных позиций, они могут быть проданы с аукциона уже на первых торгах. Кроме того, интерес может вызвать и реализация торгового оборудования, которое находится в аренде. То есть при определенных условиях арендного договора новый владелец может начать получать прибыль.

Аналитики посчитали, что в текущих условиях спрос на оборудование б/у лишь растет. Поэтому, в зависимости от состояния техники, при ее покупке с аукциона можно будет сэкономить до 30%. В частности, такое оборудование может привлечь различные торговые сети.

В начале мая аналитики портала DA проанализировали все торги в процедурах банкротства физических и юридических лиц в России в 2021 году. Результаты показали, что в прошлом году в рамках процедуры банкротства залоговые кредиторы удовлетворили 23% заявленных ими требований, незалоговые — лишь 2–4%.