Байден освободил поставки стали с Украины от повышенной пошлины

Президент США Джо Байден сообщил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь и изделия из нее, которые поставляются на американский рынок, передает РИА «Новости».

К поставкам с Украины и многих других стран применяется протекционистская мера, согласно указу, который в 2018 году подписал тогдашний президент Дональд Трамп.

«Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий с Украины сроком на один год», —заявил Байден.

Он указал, что в прошлом году на долю Украины приходилось менее 1% стального импорта Соединенных Штатов. Согласно прогнозам главы Белого дома, в условиях конфликта Украины с Россией производство и поставки стали будут еще ниже.

«В то же время сталелитейная промышленности исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны», — отметил американский лидер.

Ранее сообщалось, что производство стали в мире в апреле 2022 года уменьшилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также стало известно, что вместе Россия, Украина и страны СНГ сократили производство на 18,4%. Самое большое сокращение выпуска стали у Ирана. Страна уменьшила производство на 20,7%.