ЗАО «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало новый домен

Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru, следует из информации в реестре доменов Whois.

Домен зарегистрирован 26 мая АО «Региональный сетевой информационный центр».

Ранее сообщалось, что российское подразделение McDonald's подало заявку в Роспатент на новое название сети ресторанов быстрого питания, среди них — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Также стало известно, что рестораны McDonald's под новым брендом планируют вернуться к работе в России 12 июня. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, меню ресторанов на 95% останутся без изменений.

Сразу после начала спецоперации РФ на Украине руководство McDonald's объявило о «временном закрытии» своих ресторанов в России. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.