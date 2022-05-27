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Экономист Колганов посоветовал россиянам «не связываться с евро» без необходимости

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Россиянам следует сократить долю евро в валютных сбережениях до минимальных значений из-за того, что европейская валюта сейчас уступает американскому доллару в уровне надежности. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

«Если у россиянина есть необходимость совершать какие-либо расходы именно в евро, то какой-то небольшой запас сбережений следует держать в этой валюте. В противном случае, потом придется покупать евро по гораздо менее выгодному курсу. Но без лишней необходимости связываться с евро все-таки не стоит. То же самое касается и юаня — в этой валюте имеет смысл держать сбережения тем, кто имеет торговые и экономические связи с Китаем», — объяснил Колганов.

Он также добавил, что из-за большего влияния антироссийских санкций на экономики стран ЕС курс евро сейчас находится в менее выигрышном положении, чем американский доллар.

«Россиянам лучше обзавестись диверсифицированным валютным портфелем, но желательно без евро. Европейский капитал сейчас стремится вложиться в американские активы. Это излюбленная тактика властей Штатов и Китая», — резюмировал Колганов.

По состоянию на 13:50 мск 27 мая за евро на Мосбирже давали чуть меньше 70 руб. (69,58). При этом в ходе торгов европейская валюта достигала отметки выше 72 руб. (72,07).

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