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Венгрия вводит налог на сверхприбыль для фонда обороны и сокращения коммунальных расходов

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Министр экономики и экономического развития Венгрии Мартон Надь заявил, что власти страны вводят налог на сверхприбыль в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном, фармацевтическом, авиационном и торговом секторах, передает РИА «Новости», ссылаясь на портал hirado.hu.

Политик отметил, что вырученные таким образом средства пойдут в фонды сокращения коммунальных расходов и обороны.

«Правительство вводит специальные налоги на сверхприбыль... они взимаются сверх действующих специальных отраслевых налогов... В этом году ожидается поступление 900 миллиардов форинтов ($2,47 миллиарда) от специального налога на сверхприбыль, из которых 700 миллиардов форинтов ($1,92 миллиарда) пойдет в фонд сокращения коммунальных расходов, а 200 миллиардов форинтов ($550 миллионов) — в фонд обороны», — пояснил чиновник.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине, которое вступило в силу 25 мая.

Также на заправках Венгрии ввели ограничения на бензин: теперь заправляться там смогут лишь владельцы машин с венгерскими номерами.

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